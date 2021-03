Hier on apprenait que la ministre française de la culture Roseline Bachelot avait contracté le coronavirus et avait été hospitalisée par mesure de précaution. « Son médecin a préconisé une surveillance accrue à l’hôpital pour les quelques jours à venir. » avait affirmé une source proche de la ministre. Elle a donné des nouvelles il y a quelques heures sur son état de santé et a tenu à remercier ceux et celles qui lui ont envoyé des messages chaleureux et des voeux de guérison.

“Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée. Prenez bien soin de vous et de vos proches” a affirmé Mme Bachelot à l’attention des internautes. Avant Roseline Bachelot des personnalités dont des ministres avaient contracté le virus. Le président français Emmanuel Macron avait lui aussi été infecté.