Un nouveau variant français découvert ? Après le variant breton et alsacien, voilà que les autorités franciliennes viennent d’annoncer la découverte d’un variant val-de-marnais. En effet, les autorités de l’hôpital Henri Mondor, à Créteil, ont annoncé avoir détecté ce variant au mois de février dernier. Il aurait été responsable d’un cluster de quatre personnes.

Ce variant, baptisé HMN.19B. présente 18 mutations au total, dont 7 au niveau de la protéine Spike, protéine qui permet au virus d’accrocher les cellules et de les infecter. Il permettrait une plus grande transmissibilité, de par la mutation 501Y et une meilleure résistance au vaccin, grâce à la mutation 452.

Un nouveau variant détecté en France

Pour autant, il ne serait pas plus dangereux qu’un variant classique. Il a toutefois été classé comme étant “d’intérêt” sur l’échelle sanitaire, soit un niveau plus élevé que le variant breton, placé “sous surveillance“. Un variant également détecté en Dordogne, preuve de sa rapide expansion. Début mars, il représentait d’ailleurs, 2% des contaminations, contre 63% pour le variant britannique.

Vers quel destin se dirige-t-il ?

Des recherches sont actuellement menées afin de déterminer le futur à donner à ce variant. Comme le variant brésilien, qui représente 0.1% des infections du pays, va-t-il « disparaître » ? À l’inverse, certaines craignent un destin hégémonique, un peu à l’instar du variant britannique. Les prochaines semaines s’annoncent donc intéressantes à étudier.