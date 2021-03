L’ancien président américain a profité d’une interview qu’il a accordée au média Fox News Channel pour critiquer les nouvelles autorités américaines sur la gestion de la crise migratoire. Donald Trump déplore notamment le fait que tous les progrès qui ont été faits par ses collaborateurs et lui soient remis en cause par l’administration dirigée par Joe Biden. Le milliardaire républicain avait rappelé que les relations qui liaient le Mexique aux Etats-Unis avaient dissuadé les migrants pendant qu’il était encore en fonction.

“Ils vont détruire notre pays s’ils ne font rien…”

« Nous avons fait beaucoup de choses, et tout cela est maintenant érodé », a regretté Donald Trump. «Aujourd’hui, ils arrivent de tous les pays étrangers. … Ils les déposent et ils arrivent dans notre pays, et c’est une honte. Ils vont détruire notre pays s’ils ne font rien pour y remédier. », a poursuivi l’ancien locataire de la Maison-Blanche. Certains rapports indiquent que plusieurs milliers de jeunes sont en situation de détention dans des cellules des douanes et de la protection des frontières.

Biden confronté aux mêmes problèmes?

Ce type de traitement avait été dénoncé par les démocrates sous le mandat de Donald Trump. Ils déploraient que des enfants soient séparés de leurs parents dans le seul but de décourager les migrants. Pour le prédécesseur de Joe Biden, le nouveau mode de gestion de la crise relative à la migration est suicidaire pour le pays. «Ils détruisent notre pays», a réaffirmé le milliardaire républicain.