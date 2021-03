Trouver un emploi de rédacteur web en Afrique en travaillant à domicile pour une agence web Française est une excellente opportunité pour les jeunes diplômés Africains, car le télétravail est une chose aisée dans les métiers du web. Le secteur internet embauche, la demande de rédacteurs qualifiés qui savent bien écrire est importante grâce à la croissance du commerce en ligne.

La rédaction web est une bonne opportunité d’emploi pour les diplômés Africains

Prenons l’exemple de Raphael, 40 ans, juriste de formation, qui est resté au chômage à Abidjan pendant de nombreuses années, avant qu’un ami commun ne lui propose de postuler pour des tests de rédaction web organisés par Webtoo.fr, la principale agence de rédaction web offshore en Afrique. L’agence est basée à Paris et possède de nombreux bureaux de production dans toute l’Afrique Francophone, notamment à Abidjan en Côte d’Ivoire et à Douala au Cameroun.

Aujourd’hui, Raphael rédige des textes depuis près de 10 ans et est ravi de son travail, de ses conditions de travail et surtout d’être payé régulièrement chaque fin de mois sans avoir besoin de réclamer son dû.

La E-reputation

La spécialité de Raphael est de rédiger des textes qui serviront à protéger la E réputation en ligne de certaines personnes. Le « droit à l’oubli » sur internet est le fait de rédiger des contenus qui parlent de quelqu’un de manière positive pour les faire passer devant des pages qui en parlent de manière négative. Ce sont des techniques de référencement naturel très complexes, que Webtoo maîtrise à la perfection et qui donnent de très bons résultats.

C’est très utile aux hommes politiques, chanteurs, VIP ou simples citoyens qui ont fait quelque chose dont ils ne sont pas fiers, pas forcément quelque chose de criminel ou gravissime, mais qui veulent cacher leur passé peu glorieux publié sur internet.

Rédaction de fiches produit ou d’articles de blog

Webtoo est le leader en Afrique pour la rédaction de contenus de tout type qui seront publiés sur des sites internet, depuis des articles de blog jusqu’aux fiches produit des sites E-commerce, en passant par des contenus plus thématisés (médical, juridique, etc.). Il y a le choix pour ceux qui ont une belle plume et qui ont envie de travailler.

Afrique ou Madagascar pour rédiger des contenus

Le premier bureau de production créé par Webtoo l’a été à Madagascar. L’Ile Rouge s’est historiquement développée dans les métiers de l’internet dès le début des années 2000. A l’époque, les agences web en France ne se posaient pas trop de questions pour sous-traiter offshore une partie de leur production, elles se rendaient à Madagascar.

Aujourd’hui, c’est différent, car la concurrence des pays Francophones d’Afrique de l’Ouest est plus importante. Le niveau d’études, la capacité à rédiger des textes en bon Français, sans faute et sans expressions typiquement locales est excellente. Les agences de rédaction web offshore, Webtoo en tête en tant que leader reconnu, font rédiger les contenus de leurs sites internet à Madagascar, mais aussi en Côte d’Ivoire et dans le reste de l’Afrique.

Comment faire ?

C’est très simple, il suffit de vous rendre sur des sites de recrutements comme webtoo.fr et de remplir les informations. Mais profitez-en pour rédiger une demande d’emploi en quelques lignes et en bon Français, ça permettra aux recruteurs de vous pré-sélectionner pour les tests.

Idéalement pour la plupart des sites, pour postuler, il faut au minimum bac+2, avoir une spécialité et un goût prononcé pour les lettres, la littérature et la rédaction. Il faut être capable de structurer ses idées, faire un plan d’article et bien évidemment il faut savoir écrire dans un style correct, avec une bonne orthographe et une bonne grammaire.

Si vous savez faire tout ça, si vous avez du temps libre et que vous voulez gagner un salaire, que vous êtes prêt à faire un test de niveau, alors postulez chez Webtoo.fr