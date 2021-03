La Chine travaille activement depuis quelques années à se poser comme acteur incontournable de la politique mondiale, un contrepoids de la pression et de la main mise américaine sur les affaires du monde. Et de ce point de vue, les autorités chinoises ont compris que la diplomatie et la médiation devaient devenir les fers de lance de la politique étrangère du pays. Du coup, la Chine tend de plus en plus à se poser comme un artisan de la paix dans les régions en conflit du monde, notamment en Afrique, au Moyen comme au Proche Orient. Ce mercredi, le chef de la diplomatie chinoise annonçait les ambitions de Pékin quant à l’organisation sur le territoire de pourparlers Israélo-palestiniens.

La Chine veut engager une partie difficile…

Ce mercredi, au cours d’un entretien accordé à un média, le ministre chinois des Affaires Etrangères, Wang Yi, avait laissé entendre que des « responsables » des deux entités en conflits depuis six décennies seraient invités en Chine pour « s’entretenir ». Une déclaration ambitieuse qui dénote d’une approche audacieuse de la Chine d’un problème qui a longtemps mis en échec la communauté internationale et notamment les USA. C’est que la Chine a certainement l’intention de faire mieux que les USA, et pourquoi pas de réussir là où les américains avaient échoué.

La véritable question cependant étant de savoir si la Chine avait des arguments à faire valoir pour justifier sa position de médiateur dans le conflit. Selon des observateurs, la Chine si elle arrivait à convertir son influence économique grandissante dans la région, en influence politique et diplomatique, pouvait peut-être faire bouger les choses. Depuis 2013, le gouvernement de Xi Jinping promouvait, utilisant des financements propres et les entreprises chinoises, un vaste programme d’infrastructure et de développement en Eurasie, en Afrique et en Europe : la Nouvelle Route de la Soie.

Dans le cadre de ce programme, 23 milliards de dollars pour l’aide au développement et l’aide humanitaire lors du Forum de coopération Chine-États arabes à Beijing en juillet 2018, dont 15 millions de dollars seraient alloués aux Palestiniens. Parallèlement, les échanges bilatéraux avec Israël ont connu un essor certain depuis le début des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. De 51 millions de dollars, les échanges sont passés à 14 milliards en 2018.