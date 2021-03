Cherchant une meilleure sécurité après avoir fui l’Organisation Etat islamique Deach en Syrie, une femme a raconté qu’elle se sent encore désormais de moins en moins en sécurité en France depuis l’assassinat du professeur Samuel Paty. A l’en croire, cet assassinat lui « a fait froid dans le dos ». Dans Enquête exclusive où elle s’est confiée à Bernard de La Villardière, la femme a indiqué ne s’être senti en sécurité en France que pendant très peu de temps.

Selon elle, Daech est déjà en Europe et le gouvernement français ne parviendra peut-être jamais à les détecter. « Je me suis dit, ça y est, Daech est arrivé en Europe. Si ça se trouve, ils sont cachés. Peut-être que le gouvernement français ne les trouvera jamais, » a-t-elle confié. Par ailleurs, en France, les jeunes musulmans deviennent de plus en plus nombreux, à mettre la loi de la République au second rang en lieu et place de la loi islamique (la Charia).

La charia au dessus de la loi de la République

D’après une étude conduite par l’IFOP pour le Comité Laïcité République et dont les résultats ont été publiés en novembre dernier, sur une population des jeunes musulmans âgés de 15 à 24 ans, 57% d’entre eux ont affirmé que « la loi islamique (Charia) est plus importante que la loi de la République ». Un chiffre qui a augmenté de 10% par rapport à l’automne 2016. Pour renforcer « le respect des principes de la République, » l’Assemblée nationale française a adopté le mois dernier en première lecture le projet de loi contre le séparatisme.

« Ça y est, #Daesh est arrivé en Europe. »



Cette femme a quitté la #Syrie pour fuir Daesh. Elle révèle aujourd’hui être autant effrayée par les islamistes en France. Édifiant. #ZoneInterdite pic.twitter.com/mgKKkroosE — Nicolas Bay (@NicolasBay_) March 8, 2021