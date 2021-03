Le premier discours de Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche aura été un discours de revanchard. En effet, alors qu’il s’adressait ce dimanche au rassemblement conservateur à Orlando, il a appelé à une sanction contre les membres de sa formation politique ayant voté pour sa destitution. Il a notamment dans son viseur certains membres du parti républicain qu’on ne présente plus. Il s’agit particulièrement de Mitt Romney et de Liz Cheney.

17 républicains indexés par Trump

Au total, 17 républicains ont été indexés lors de cette sortie effectuée par l’ancien locataire de la Maison-Blanche. 7 d’entre eux sont des sénateurs et les 10 autres sont membres de la Chambre des représentants. Il a appelé à l’unité des membres de sa formation politique au risque d’assister à la destruction du parti à cause de ceux qu’il a appelé « républicains de noms ». « Au lieu de m’attaquer et, plus important encore, les électeurs de notre mouvement, les républicains de l’establishment de Washington devraient dépenser leur énergie à s’opposer à Biden, Pelosi, Schumer et les démocrates », déclare-t-il sous les ovations du public.

Il appelle les républicains à l’union

«Si les républicains ne restent pas unis, les RINO [républicains de nom seulement] dont nous sommes entourés détruiront le parti républicain. », a poursuivi l’ancien locataire de la Maison-Blanche. Rappelons qu’au cours des dernières semaines de son mandat, le milliardaire républicain avait eu plusieurs divergences avec plusieurs membres de sa formation politique. Ces divergences se sont accentuées après les événements du 6 janvier où le Capitole a été attaqué par ses partisans.