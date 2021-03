Qu’ils soient partisans ou non de l’actuel régime au pouvoir en Côte d’Ivoire, le décès du Premier ministre Hamed Bakayoko a marqué plus d’uns. Depuis l’annonce de son décès mercredi en Allemagne, les hommages saluant la grandeur de l’homme sont tombés de tous les quatre coins du monde. Dans la foulée, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n’a également pas pu s’empêcher de saluer la mémoire d’un jeune frère et d’un ancien collaborateur, avec qui ses partisans négociaient son retour au pays.

« Le FPI, avec à sa tête son président, son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, s’incline avec respect devant la mémoire du grand serviteur de l’Etat qu’a été l’illustre disparu, » a déclaré le parti dans un communiqué. Pour le parti de l’ancien président, « la disparition du Premier ministre Hamed Bakayoko est donc ressentie par le président Laurent Gbagbo comme celle d’un ancien collaborateur et d’un jeune frère. »

Par ailleurs, l’ancien président Henri Konan Bédié au nom du PDCI- RDA et en son nom propre, a également adressé ses sincères condoléances à l’épouse du disparu, ses enfants et sa famille politique. « Avec la disparition de Monsieur Hamed Bakayoko, la Côte d’Ivoire perd un homme de convictions et de compromis », a précisé le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA).

Une nouvelle dure épreuve pour le RHDP

Pour Adama Bictogo, le Secrétaire exécutif du parti au pouvoir le RPDH, la mort de M. Bakayoko, « plonge à nouveau le RHDP dans une dure épreuve ». Il a également présenté ses condoléances au chef de l’Etat et à son épouse qui font partie des personnes les plus touchées par cette perte. « En ces douloureuses circonstances, je voudrais, au nom du parti, exprimer nos condoléances les plus attristées à son excellence monsieur Alassane Ouattara et à madame Dominique Outtara qui plus qu’un collaborateur, un compagnon de lutte politique, perdent aujourd’hui, un fils » a déclaré M. Bictogo.