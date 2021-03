C’est un secret de polichinelle. L’indonésie est le pays qui abrite le plus de musulmans dans le monde. Elle arrive devant le Pakistan, l’Inde et le Bangladesh avec 12,7% des croyants du monde entier. Cette nation d’Asie du Sud Est abrite cependant des minorités religieuses chrétiennes, hindoues et bouddhistes. Selon un rapport, il y a dans le pays une augmentation considérable du conservatisme islamique et de l’intolérance croissante pour d’autres croyances. Les femmes chrétiennes et non musulmanes sont contraintes de porter le hijab. Leurs enfants sont intimidés et humiliés publiquement dans les écoles, dénonce par ailleurs le document.

” Le port d’un hijab devrait être un choix , ce ne devrait pas être une réglementation obligatoire”

Selon Andreas Harsono, chercheur à Human Right Watch, les femmes et les filles du pays font face à une pression « intense et constante » pour porter le hijab ». Ce qui est une atteinte claire aux droits fondamentaux, à la liberté de religion, d’expression et de vie privée. ” Le port d’un hijab devrait être un choix , ce ne devrait pas être une réglementation obligatoire”, assure Harsono. A l’en croire, il y a une croyance croissante en Indonésie qui laisse croire qu’une femme musulmane ne portant pas le voile est moins pieuse et a peu de morale. Human Right Watch a identifié plus de 60 règlements locaux et provinciaux discriminatoires publiés depuis 2001 pour faire appliquer les codes vestimentaires féminins. Une réglementation gouvernementale nationale de 2014 a été largement interprétée comme exigeant que toutes les étudiantes musulmanes portent un hijab à l’école.

«Les écoles publiques indonésiennes utilisent une combinaison de pression psychologique, d’humiliation publique et de sanctions pour persuader les filles de porter le hijab », indique le rapport.Inutile de rappeler que les chrétiennes sont aussi contraintes de porter le voile.Une jeune élève chrétienne de Sumatra a par exemple été forcée à se couvrir ce qui a déclenché une réaction violente. L’étudiante a refusé et ses parents ont par la suite enregistré secrètement une réunion avec un fonctionnaire qui a insisté sur le fait que les règles de l’école exigeaient que toutes les filles portent le hijab, quelle que soit leur religion.

Le cas de Sumatra , c’est la “pointe de l’Iceberg”

Cela a incité le ministère de l’Éducation le mois dernier à interdire aux écoles publiques de forcer toute étudiante – musulmane ou non musulmane – à porter le foulard et à menacer de retirer des fonds du gouvernement en cas de non-respect de ladite décision . Le ministre des Affaires religieuses Yaqut Cholil Qoumas a critiqué la pratique consistant à imposer le hijab aux non-musulmans et a décrit le cas de Sumatra comme la «pointe de l’iceberg».