Robert E. Howard, romancier américain disait dans Conan le Cimmérien : La Tour de l’Éléphant, qu’ « Un voleur digne de ce nom doit savoir quand et comment prendre des risques ”. Une citation que des voleurs en Italie auraient pu ériger en maxime, et qui peut-être les aurait empêchés de finir à la morgue. Deux agresseurs dans la ville de Marano di Napoli en Italie ont eu récemment la mauvaise idée de s’en prendre à un automobiliste. Sortis pour une montre, ils avaient tous les deux finis sous les roues de sa voiture.

Morts pour une Rolex…

Marano di Napoli est une ville pittoresque en Italie méridionale, et fait partie de la métropole de Naples. Mais selon la presse locale, la ville, depuis plusieurs années maintenant, est également devenue l’une des destinations les plus recherchées par les gangs de voleurs de la région napolitaine. Braquages, vols à main armés, vols de voitures, y sont souvent récurrents. Cependant en un fait divers qui ne s’étaient pas cette fois bien terminé pour les agresseurs ; deux voleurs qui avaient réussi à lui prendre sa montre, une Rolex, du nom de la marque parmi les plus chères au monde, à un automobiliste, avaient été tués, écrasés par sa voiture.

Dans les faits, Giuseppe Greco, 26 ans, avait été agressé rue San Rocco, à Marano di Napoli, par deux hommes en scooter. Ils lui avaient mis une arme sous le nez, l’obligeant à rester coi alors qu’ils le délestaient de sa montre. Mais Giuseppe dans un accès de colère avait décidé au mépris de toute prudence de prendre en chasse ses agresseurs. Il les rattrapera et les percutera dans la rue, près du quartier de Villarica. Les deux voleurs sous les roues de sa voiture, Giuseppe se présentera de lui-même aux forces de police.

Selon la presse locale, la raison de la mort des voleurs a toute de suite été mise en évidence par la violence de la collision. Une collision qui avait éparpillé un peu partout des débris de la moto et du véhicule. Cependant restait à démontrer si le fait pour les agresseurs de se retrouver sous les roues de la voiture de Giuseppe, était le fruit de l’accident ou d’une action délibérée.