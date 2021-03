De nouvelles informations embarrasantes sur l’ancien président américain Donald Trump ont été révélées et celles-ci impliquent le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg. Selon les informations données par l’ex-belle-fille de ce dernier, Jennifer Weisselberg, dans une interview accordée au New Yorker et publiées dans un article ce vendredi 12 mars 2021, Donald Trump avait montré des photos de femmes nues, au cours d’un évènement de deuil juif appelé Shivah.

Il avait montré des images de femmes nues avec lui sur un yacht

D’après les propos de Jennifer Weisselberg, c’était la première fois qu’elle rencontrait le prédécesseur de Joe Biden. La Shivah avait eu lieu dans le domicile d’Allen Weisselberg dans la ville de Wantagh, dans le Long Island. « Trump s’est présenté dans une limousine et a déclaré: ‘’C’est ici que vit mon directeur financier? C’est embarrassant! ‘’ » a fait savoir Jennifer Weisselberg avant d’ajouter que le milliardaire républicain avait montré à plusieurs participants de l’évènement, des photographies de lui avec des femmes nues sur un yacht.

La femme a également révélé que l’ancien locataire de la Maison Blanche avait, après cela, commencé à flirter avec elle. Notons que la Shivah est une période qui dure sept jours. Elle est une tradition juive qui suit l’enterrement d’un membre proche d’une famille, ou des personnes apparentées au premier degré.