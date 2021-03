Donald Trump est connu pour être un homme politique assez impulsif et colérique. Cette statue de lui, représenté en Buddha semble donc être en totale déconnexion avec la réalité. Pour autant, un entrepreneur chinois a bel et bien tenu à proposer à la vente cette improbable création, proposée à 150 dollars américains environ.

Cette statuette a été travaillée sous divers formats. La version la plus petite mesure 1.6 mètres et est donc vendue à 150 dollars. La plus grande version, de 4.6 mètres, est proposée sur la plateforme Taobao à 610 dollars. Sur cette statuette, nous pouvons voir Trump reprendre les codes du Buddha, les mains croisées, sur ses cuisses.

Trump en Buddha, vendu sur internet

Enfin, cette statue est mise en avant avec le slogan suivant « Make your company great again », qui reprend les codes du slogan politique de Trump au cours de sa première campagne politique, « Make American great again ». Plusieurs dizaines de ces statues auraient d’ores et déjà été vendues, sur la centaine qui a été produite.

Un produit insolite

Pour autant, le message véhiculé semble ne pas être la raison principale pour laquelle ces statues sont vendues. Un acheteur, interrogé par le Global Times, a effectivement affirmé qu’il s’était offert cette statue dans le simple but de se souvenir de ne jamais être Trump. Une révélation qui ne devrait pas vraiment faire plaisir au principal concerné, actuellement installé du côté de Mar-a-Lago, en Floride.