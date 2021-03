Roberto Minuta, garde du corps du confident politique de l’ancien président américain Donald Trump, Roger Stone, a été arrêté par le bureau fédéral d’investigation, pour sa participation aux émeutes du capitole, le 06 janvier dernier. Son interpellation a eu lieu au cours du week-end dernier, d’après les informations des autorités fédérales américaines.

Roger Stone a rejeté toute implication dans les violences du capitole

Dans certains documents judiciaires, le FBI a fait savoir que Robert Minuta n’a pas respecté le capitole et a « réprimandé et raillé de manière agressive les policiers du Capitole américain ». Toujours selon le FBI, Robert Minuta âgé de 36 ans était « équipée de vêtements et d’équipements de style militaire, y compris des vêtements arborant un blason lié aux Oath Keepers », une milice anti-gouvernementale d’extrême droite. Selon le New York Times, Robert Minuta fait partie des six personnes ayant assuré la garde de Roger Stone, avant les émeutes du capitole. Cependant, celui-ci a rejeté toute implication dans ces violences. Selon Benjamin Gianforti, le procureur adjoint, le mis en cause a été interpellé dans son magasin de tatouage à Newburgh, et avait lancé : « Pourquoi suis-je pris pour cible ici? Pourquoi n’allez-vous pas après les membres d’Antifa et de Black Lives Matter? ».

D’après le procureur, ces mots prouvent « un manque de remords pour ses actes et une allégeance continue à l’idéologie qui l’a conduit à enfreindre la loi ». Un juge d’instance a accepté la libération sous caution de Robert Minuta, pour 150 000 dollars. A en croire son avocat Ben Gold, son client n’était pas violent le 06 janvier 2021.