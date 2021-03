Le passage de Donald Trump en politique n’aura pas été très bénéfique pour ses affaires. C’est du moins ce qu’il convient de retenir du Bloomberg Billionaires Index. Il y a quatre ans, quand il venait au pouvoir, le richissime homme d’affaires républicain totalisait une fortune évaluée à 3 milliards de dollars. Mais à son départ du bureau ovale, ce dernier aurait perdu plusieurs milliers de dollars. Sa fortune actuelle serait ainsi évaluée à 2,3 milliards de dollars.

Il laisse la direction à ses enfants

Plusieurs causes seraient à l’origine de la chute de la fortune du 45ème président américain. La pandémie relative au nouveau coronavirus serait l’une des premières causes de cette situation. Alors qu’il prenait la direction des Etats-Unis, Donald Trump avait annoncé qu’il prenait une distance avec la gestion de ses affaires personnelles. Ainsi, au cours des quatre dernières années, ses fils Don Jr et Eric s’étaient occupés de la gestion de l’entreprise familiale.

La pandémie pointée du doigt

Le secteur de l’hôtellerie qui représente la plus grosse manne des entreprises de Trump fonctionne au ralenti depuis l’avènement du nouveau coronavirus. Pour preuve, le complexe hôtelier appartenant à Trump à Washington DC est désert depuis quelques temps. Selon d’autres informations qui ont été rapportées sur l’ancien président américain, il reste devoir au moins 590 millions de dollars qu’il devra rembourser au cours de quatre prochaines années.