En janvier 2017, Donald Trump était le dernier président américain à apporter des références commerciales à la Maison-Blanche. Mais le premier président milliardaire des États-Unis. Un président qui en un mandat aura très certainement marqué son passage à Washington, car de l’avis des observateurs, le président républicain faisait de la politique comme il faisait des affaires ; avec hargne détermination et sens de la compétitivité.

Des qualités certes pour un businessman, mais pas toujours très à propos pour un politique. Mais alors qu’il était occupé aux affaires de l’Etat, Donald Trump, avait laissé la charge de conduire « L’empire » à ses deux fils aînés, Donald Jr. et Eric. Mais la pandémie était passée par là, faisant régresser le milliardaire de plusieurs points dans le classement Forbes des 400 plus grandes fortunes des USA.

Donald demeure un milliardaire

Le domaine de prédilection des Trump, c’est l’immobilier. Fred Trump, le père du président avait déjà dans les années1930, lancé les logements sociaux à Brooklyn et dans le Queens. Et Donald Trump qui avait appris aux côtés de son père, tous les rudiments du métier, y avait excellé. Aujourd’hui le noyau dur de sa fortune est lié à une demi-douzaine de bâtiments dans et autour du centre de Manhattan à New York. Trump possède également des hôtels, des terrains de golf et même des garages.

Mais la crise était survenue et l’économie américaine en avait pris un coup. Et le business de Donald Trump aussi. Si le président reste avec une fortune à plus de neuf chiffres, 2.5 milliards de dollars ; le classement Forbes pour Févier 2021 montre bien que les temps ont été durs pour les affaires du milliardaire.

De la 275 ème place en 2019, Donald Trump était descendu à la 339 ème place, dans un classement des 400 fortunes parmi les plus grosses des USA. Mais nul doute, qu’une fois la crise passée Donald Trump, le business man, reprendra du poil de la bête. Le politique lui montrait déjà des dents dans le Parti des Républicains.