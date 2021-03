Twitter dans un blog officiel a déclaré que le cadre d’intérêt public du réseau social existe pour permettre au public d’entendre directement les élus et les dirigeants mondiaux ; parce qu’il repose sur le principe que le peuple a le droit de tenir le pouvoir pour rendre des comptes au grand jour. Cependant, pour le réseau de l’oiseau bleu, ces comptes ne sont pas au-dessus des règles et ne peuvent pas être utilisés pour inciter à la violence, entre autres.

Aussi, en Janvier, le réseau annonçait-il : « après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter. Nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire ». Un revers que Donald Trump aurait très mal pris, selon une proche de l’ancien président.

Un bannissement plus ‘’douloureux’’ que son éviction de la Maison-Blanche

Le bannissement de Twitter était arrivé le 08 Janvier. Deux jours donc après les émeutes aux Capitole. Des émeutes qui avaient fait plusieurs morts. Pour Twitter les tweets de Trump avaient « glorifié la violence » et violé de ce fait toutes les polices du réseau qui allaient dans ce sens. L’utilisateur @realDonaldTrump se devait donc d’être « immédiatement suspendu définitivement du service ». Donald Trump avait depuis son inscription sur la plateforme en 2009 près de 89 millions de suiveurs.

Ce samedi dans une entrevue accordée à un média américain, Mary Trump, la nièce du président, avait déclaré que le bannissement de Twitter avait bien plus affecté Donald Trump que sa défaite aux dernières élections présidentielles. Pour celle qui est l’auteure de d’un ouvrage controversé sur l’ancien locataire de la Maison-Blanche ; contrairement à ce qu’on pourrait penser ; son éviction n’avait pas été ce qui était arrivé de pire au milliardaire durant ces quatre dernières années.

Deux choses l’avaient vraiment affecté selon Mary Trump: son bannissement de Twitter et le fait pour la Professional Golfers’ Association of America (PGA), une association de golf professionnelle aux États-Unis, d’avoir mis fin au contrat avec le cours de golf du président pour abriter les prochains jeux de 2022. Pour la psychothérapeute, Donald Trump avait sans Twitter, perdu une importante vitrine qui lui donnait l’assurance de sa popularité ; et que désormais, il se devait de reconnaitre que « les gens ne font plus vraiment attention à lui de la même manière ».