Malgré ses vociférations, Donald Trump a toujours refusé de reconnaître sa défaite aux dernières présidentielles. Selon lui, les démocrates ont effectivement fraudé, l’empêchant ainsi de rester président des États-Unis, pour quatre années de plus. Si beaucoup de monde s’accorde à dire que celui-ci a tort, une nouvelle étude de l’Université de Stanford vient le confirmer.

En effet, cette étude dont le résultat a été publié le 5 mars dernier, tente de démontrer comment le président Trump s’est trompé. Dans les faits, l’université de Stanford a décidé d’étudier la façon dont le vote s’est déroulé au Texas, un État traditionnellement républicain, qui n’a pas vraiment facilité tenu à faciliter le vote par correspondance.

Stanford démonte les arguments des pro-Trump

Sur place, les électeurs de plus de 65 ans pouvaient voter par courrier tandis que les plus jeunes, eux, devaient démontrer qu’ils avaient légalement le droit de voter. Résultat, le nombre de votants a été similaire, bien que 0.2% de démocrates plus âgés aient pris la décision de voter. De fait, l’utilisation de bulletins de vote par correspondance ne changeait pas grand chose, ne favorisait personne.

Seul l’intérêt des votants a primé

Cela sous-entend que les électeurs démocrates se sont déplacés ou ont voté en avance. Enfin, l’étude a démontré que le taux de participation chez les plus âgés était au plus haut, comparé à 2014 et 2018. Finalement, l’étude démontre que le vote par correspondance n’a pas poussé les démocrates à voter massivement, puisque les niveaux sont similaires chez les deux camps. Cette année, seul l’intérêt des électeurs a véritablement primé.