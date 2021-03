Il y a plus d’un an, le paquebot Grand Princess avait eu des difficultés à accoster en Californie. A l’époque l’état le plus peuplé des USA était en état d’urgence en raison de la Covid-19. Grand Princess qui comptait à son bord 21 cas de nouveau coronavirus était donc retenu au large. Donald Trump, alors président des Etats-Unis s’était opposé dans un premier temps à l’accostage du paquebot.

« Je préfèrerais qu’ils restent à bord, parce que j’aime bien les chiffres de contamination aux Etats-Unis tels qu’ils sont. Je n’ai pas besoin qu’ils doublent à cause d’un bateau alors que nous ne sommes pas responsables de la situation » avait-il déclaré, ajoutant que la décision ne lui revenait pas bien entendu. C’est aux autorités sanitaires d’agir. Le Grand Princess a finalement accosté le 09 mars à Oakland permettant à l’équipage et aux passagers de débarquer. Ils ont ensuite été transférés dans des établissements fédéraux pour une quarantaine de 14 jours. Selon The Guardian, au moins 122 passagers et membres d’équipage ont finalement été testés positifs à la Covid-19.

“Trump s’en fichait “

Dans des tweets publiés ce mercredi 10 mars Olivia Troye, une conseillère à la sécurité nationale qui faisait partie du groupe de travail sur le coronavirus à la Maison Blanche a rappelé les évènements entourant le bateau de croisière. Elle a par ailleurs affirmé que Donald Trump ne se souciait pas des personnes qui souffraient de la Covid-19 à bord du paquebot. « Moi-même et tant d’autres travaillons sans arrêt. Des vies américaines étaient en danger. #Trump s’en fichait.” a écrit celle qui était aussi la conseillère de l’ex vice-président Mike Pence.