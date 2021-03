L’égalité des sexes tient visiblement à cœur au géant américain Google. Profitant en effet de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, la compagnie a annoncé qu’elle s’apprête à mettre à disposition une somme de 25 millions de dollars. L’objectif de ce financement est d’œuvrer à l’égalité entre les sexes. L’investissement se traduira par le canal d’un appel à projet qui respectera des conditions spécifiques.

2 millions de dollars pour les organisations caritatives

Les différentes organisations qui voudraient postuler au projet ont jusqu’au 9 avril pour déposer leurs candidatures. « Les organisations caritatives retenues dans le cadre de cet appel à projets recevront jusqu’à 2 millions de dollars et auront la possibilité de bénéficier du mentorat et d’un accompagnement de la part de Google », a expliqué le géant américain. Les critères suivant lesquels, les organisations seront sélectionnées sont entre autres : l’impact, le degré d’innovation, la faisabilité, et l’évolutivité.

« Nous souhaitons soutenir les organisations qui donnent aux femmes et aux filles le pouvoir de concrétiser leur potentiel économique : les programmes s’attelant aux barrières systémiques qui empêchent l’égalité économique, ceux cultivant l’entrepreneuriat, ou encore ceux développant l’indépendance financière, pour ne citer qu’eux. », a ajouté l’entreprise. Notons que, le réseau social de Mark Zuckerberg a aussi entrepris de soutenir la femme par certaines organisations.

Facebook célèbre aussi la femme

« À compter du 1er mars, les créateurs et autres peuvent mettre en ligne jusqu’à trois autres personnes sur Instagram avec le lancement de Live Rooms. Pendant le Mois de l’histoire des femmes, écoutez des discussions en direct avec des femmes et des créateurs influents sur la manière dont les femmes peuvent s’entraider pour surmonter les obstacles. et réussir. », a annoncé Facebook.