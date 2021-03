« La sombre jalousie, aveuglant leur raison, verse dans tous les cœurs son funeste poison » avait écrit Antoine Léonard Thomas dans un de ses poèmes en 1771. Une citation que se justifie à plus d’un titre au regard de l’accident qui a eu lieu sur une route de la ville côtière de Tema au Ghana. Un accident qui a entrainé la mort de la conductrice. Selon la presse locale, la victime mue par la jalousie, partait à quelques kilomètres de là, vérifier que son époux ne la trompait pas.

Un accident ‘’passionnel’’ ?

C’est dans la presse locale que l’information avait relayé, une femme était décédée dans un accident de voiture. Une information qui outre son caractère dramatique, ne présentait qu’un intérêt relatif. Mais le fait divers avait pris une autre tournure alors que la presse ghanéenne livrait les circonstances de l’accident. Selon les témoignages, la défunte avait été informée de manière fiable que son mari avait été vu avec une autre femme, une infidélité qu’elle avait bien l’intention de prendre sur le fait.

« Une femme est décédée sur l’autoroute. Elle se rendait à Tema pour vérifier les allégations selon lesquelles il y avait une femme dans la voiture de son mari. Elle n’y est même jamais arrivée pour savoir si cette femme était ou non la cousine de son mari ou une simple amie » avait publié en l’occurrence, un journaliste ghanéen. Et le journaliste d’achever sa publication par une exhortation : « Ne permettez pas aux mensonges de vous conduire à votre tombe ».

Une exhortation similaire avait été publiée par Women in Network, une organisation féministe à but non lucratif fondée pour promouvoir et encourager les femmes dans le monde professionnel par le mentorat, les réseaux et les communautés. L’organisation après avoir relayé le décès de la femme avait tenu à ajouter : « Ne perdez pas de vue ce qui est le plus important. Vous, femme, êtes ‘’plus importante’’. Prenez soin de vous ».