Elon Musk, roi de la tech ? C’est en tout cas ce qu’affirme son entreprise Tesla qui l’a nommé « Technoking » ce lundi. Une consécration insolite pour celui qui ne cesse de surprendre : cryptomonnaies, espace, voiture électrique, Musk est sur absolument tous les fronts et cela ne semble toujours pas être assez !

De son côté, Zach Kirkhorn a été nommé « Master of Coin », une annonce qui intervient alors que celui-ci a acheté pour 1.5 milliards de dollars de bitcoin avec l’argent de l’entreprise. Deux titres insolites, qui ont été officialisés sur papier. En effet, un papier a même été transmis à la SEC, le gendarme financier américain, allant en ce sens.

Elon Musk, roi de la Tech’ ?

Un document de deux lignes, qui explique qu’à partir d’aujourd’hui, Musk et Kirkhorn, s’ils gardent leur poste de directeur général et directeur financier, sont également le roi de la Tech et le maître de la monnaie. Une nouvelle controverse pour Musk qui s’est plusieurs fois écharpé avec la haute autorité américaine.

Tesla fait une nouvelle fois parler d’elle

En effet, ce dernier a été forcé d’abandonner le poste de président du conseil d’administration de Tesla après avoir été accusé de tromperie à l’encontre des investisseurs. Il avait effectivement annoncé un possible retrait de Tesla de la Bourse. Une annonce mensongère, puisqu’à l’époque, Tesla n’avait pas les finances pour.