WhatsApp Plus : Meta expérimente une version premium, ce qu'il faut savoir

Le groupe américain Meta a confirmé, lundi 20 avril 2026, le développement d’un abonnement optionnel baptisé « WhatsApp Plus » pour son application de messagerie WhatsApp. Cette formule, actuellement en phase de test limitée, vise à proposer des fonctionnalités supplémentaires centrées sur la personnalisation et l’organisation.

Interrogé par TechCrunch, un porte-parole de Meta a indiqué qu’il s’agissait d’un « nouvel abonnement facultatif […] destiné aux utilisateurs qui souhaitent disposer de davantage d’options pour organiser et personnaliser leur expérience ». L’entreprise précise qu’un déploiement restreint est en cours afin de recueillir les premiers retours des utilisateurs.

Un abonnement encore en phase de test

Les premiers éléments observés dans des versions bêta permettent d’identifier les principales fonctionnalités envisagées. Parmi elles figurent l’ajout de thèmes personnalisés, la modification de l’icône de l’application, l’accès à des autocollants et sonneries spécifiques, ainsi que l’extension du nombre de conversations épinglées, porté à 20 au lieu de 3.

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Des options d’organisation, comme l’amélioration des listes de discussion, sont également mentionnées. Ces fonctionnalités restent limitées à des usages de confort, sans modification des services essentiels de messagerie. Selon les informations publiées par le site spécialisé WABetaInfo, qui analyse les versions de test de WhatsApp, l’abonnement apparaîtrait à un tarif de 2,49 euros par mois en Europe, avec une période d’essai gratuite. Ce montant pourrait évoluer avant un éventuel lancement à plus grande échelle.

Une évolution dans la stratégie de Meta

Le développement de cette offre intervient alors que Meta a déjà introduit des services payants sur d’autres plateformes, notamment Instagram et Facebook via des abonnements destinés aux créateurs et aux utilisateurs souhaitant accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

De son côté, WhatsApp propose déjà des services monétisés à travers WhatsApp Business, utilisés par les entreprises pour communiquer avec leurs clients. Dans le secteur, d’autres applications de messagerie comme Telegram ont également introduit des offres premium, reposant sur des fonctionnalités optionnelles sans remise en cause de la gratuité des services de base.

Un déploiement progressif attendu

À ce stade, WhatsApp Plus reste limité à un test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs. Meta n’a communiqué ni calendrier de lancement global ni confirmation définitive du prix ou des fonctionnalités. La phase d’expérimentation devrait se poursuivre dans les prochains mois, le temps pour l’entreprise d’ajuster son offre avant toute éventuelle généralisation.