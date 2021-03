Un ancien proche de l’ancien président américain Donald Trump, emprisonné pour son rôle dans les violences au capitole a peur de ne pas pouvoir dormir en prison. Il s’agit en effet de Frederico Guillermo Klein, un ancien assistant du département d’Etat américain nommé par Donald Trump, qui avait été interpellé le jeudi 4 mars 2021. Selon les informations du média américain, Washington Post, sa première audience virtuelle a eu lieu hier vendredi 5 mars.

« Je n’ai vraiment pas beaucoup dormi, votre honneur »

Au cours de sa première comparution, il a appris que les procureurs chercheraient à l’emprisonner après l’audience de la semaine prochaine. L’accusé a, de son côté, demandé à bénéficier de meilleures conditions pour dormir. A la fin de l’audience, Frederico Guillermo Klein a déclaré : « Je me demande s’il y a un endroit où je peux rester en détention, où il n’y a pas de cafards qui rampent sur moi pendant que j’essaye de dormir. … Je veux dire, je n’ai vraiment pas beaucoup dormi, votre honneur ». Il a par ailleurs ajouté que : « Ce serait bien si je pouvais dormir dans un endroit où il n’y avait pas de cafards partout ».

Il fait face à six chefs d’accusation

Suite à sa demande, le juge l’a fait comprendre que ses préoccupations seraient considérées, s’il rencontrait effectivement des problèmes de ce genre dans la prison de Washington. Notons que Frederico Guillermo Klein fait face à six chefs d’accusation notamment conduite violente et désordonnée au capitole ou voies de fait. Son interpellation est la première visant une personne nommée par Donald Trump, et qui face à des accusations criminelles relatives à l’attaque du capitole.