Les fans de la saga Fast and Furious seront servis cette année. Le neuvième opus du film américain réalisé par Justin Lin sortira en été. On verra sur les écrans le fils de Vin Diesel, l’acteur qui campe le personnage de « Dom », Dominic Toretto. Vincent Sinclair, fera donc ses débuts au cinéma. Il incarnera une version plus jeune de son père Vin Diesel.

« Younger Dom » a fait ses scènes fin 2019 alors qu’il était un comédien en herbe de 09 ans. On ignore encore combien de temps il passera à l’écran mais son contrat indique qu’il sera payé 1005 dollars par jour de tournage. Dans Fast and Furious 7, un « Younger Dom » avait déjà fait son apparition mais il était incarné par Alex McGee.

Le neuvième opus de la saga est attendu le 25 juin prochain. C’est la suite du huitième opus sorti en 2017. Le nouveau méchant de « F & F9 » se prénomme Jakob. Le petit frère de Dominic Toretto. On replongera donc dans l’enfance de Dominic Toretto, d’où l’appel à son fils pour jouer le rôle de « Younger Dom ».