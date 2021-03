Mis en cause pour faux et usage de faux, l’artiste ivoirien de Zouglou, Nguessan Jean-Jacques connu sous le nom de Lunic a été condamné ce vendredi 19 mars 2021 à deux mois de prison ferme. Le lundi 15 mars 2021, l’artiste avait été arrêté en possession d’un faux passeport français avec lequel il a essayait de rejoindre l’Hexagone via l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

L’auteur du titre à succès ”Abidjan est risqué” avait même déjà effectué des voyages avec cette fausse pièce d’identité. Malheureusement pour lui, ce dernier voyage lui a porté la poisse. Il a été épinglé par la police de l’aéroport et conduit à Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca). Puisqu’il a été pris en fragrant délit, ses avocats n’ont malheureusement pas pu grande chose pour lui.

Une peine plus lourde

Il a fini par écoper de deux mois de prison, dans lesquels il a déjà purgé 4 jours. Sur la toile, l’information est devenue virale et a été diversement commentée. Par ailleurs, la plupart des commentateurs ont condamné l’acte qui pour eux, a terni son image d’artiste respecté. D’autres ont même souhaité que la peine soit plus lourde. En attendant de recouvrir la liberté, Lunic va probablement passer de bons moments en compagnie de certaines personnalités politiques incarcérées dans ce même pénitencier.