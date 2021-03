Le torchon semble brûler entre la France et la représentation diplomatique chinoise dans l’Hexagone. En effet, suite à la convocation de l’ambassade de Chine par le ministère des Affaires étrangères français, cette dernière a répondu en rejetant les allégations qui stipulent qu’elle a transgressé les usages diplomatiques. Par ailleurs, elle a estimé avoir défendu son pays en faisant comprendre que la diplomatie c’est « défendre les intérêts et l’image de son pays ».

Le Quai d’Orsay avait fustigé des « propos inacceptables »

Cette réponse de l’ambassade chinoise intervient après les critiques d’Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine, sur les « injonctions » visant les députés français. La représentation diplomatique chinoise en France avait répliqué en insultant ce dernier. Elle avait usé de termes comme : « troll idéologique », « hyène folle » ou encore « petite frappe », à l’encontre d’Antoine Bondaz. L’ambassade avait également reproché au chercheur ses positions contre la Chine. L’ambassadeur chinois Lu Shaye a affiché la même position que celle de Pékin à l’encontre d’autres pays sur le dossier de Taïwan. Il avait ainsi montré sa désapprobation s’agissant du projet de déplacement de parlementaires français dans l’île insulaire. Suite à ces propos, le Quai d’Orsay avait réagi en fustigeant le lundi 22 mars 2021, les « propos inacceptables » de l’ambassade de Chine contre les parlementaires et les députés. Elle avait à cette occasion, fait savoir qu’elle allait convoquer Lu Shaye pour lui faire part de son mécontentement.

Les diplomates chinois sont « tenus de respecter le principe de séparation des pouvoirs »

Agnès Von der Mühl, la porte-parole du ministère des affaires étrangères avait déclaré : « Les insultes contre des chercheurs indépendants et la polémique avec des élus de la République sont inadmissibles et n’ont aucune place dans les relations que l’ambassade de Chine est chargée de contribuer à développer entre la France et la Chine ». Elle n’avait pas manqué de souligner que les diplomates chinois sont « tenus de respecter le principe de séparation des pouvoirs, ainsi que l’ensemble des lois de la République », tout en condamnant notamment des « menaces à l’encontre de parlementaires ». « C’est le message que nous ferons passer auprès de M. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, lors de sa convocation au ministère de l’Europe et des affaires étrangères » avait ajouté Agnès Von der Mühl.