Le chauffeur d’un diplomate russe est activement recherché en France pour recel et vente de vélos électriques via un site Internet, Le Bon Coin. Lui-même de nationalité russe, le chauffeur avait déjà été appréhendé par la police et mis en garde à vue pendant 24h le 14 février. Il est soupçonné d’avoir revendu au moins 300 vélos volés sur le site internet.

Il avait été interpellé par les forces de l’ordre à la suite d’une plainte d’un conseiller municipal de Strasbourg. Ce dernier a signalé avoir vu son vélo électrique mis en vente ainsi que deux autres de la même marque, sur le site Le Bon Coin à peu près à moitié prix. En effet, le vélo lui avait été volé dans la rue en pleine journée dans un quartier de Strasbourg où il était attaché.

Pour pouvoir mettre la main sur le suspect, la police lui avait tendu un piège en répondant à l’offre sur le site. Ils se sont alors donné rendez-vous à une entrée annexe du consulat de Russie d’où l’intéressé était sorti. Au rendez-vous, il était venu avec le vélo du conseiller, une fausse facture avec le cachet du consulat de même que trois autres vélos volés. Les fonctionnaires lui ont alors tenu la main après avoir saisi les vélos pour le conduire au commissariat.

Il sera jugé par défaut

Après sa garde à vue de 24h, il avait été relâché en attendant un autre rendez-vous pour une nouvelle audition. Malheureusement, les policiers n’auront plus la chance de le revoir pour une deuxième fois. Suite à une nouvelle convocation, il a indiqué aux enquêteurs qu’il n’est plus en France, mais plutôt en Russie pour des raisons de santé. Il a ainsi abandonné son travail dont le contrat a été rompu. La police a alors émis un mandat de recherche contre lui. Dans le cas où il ne serait pas retrouvé pendant un temps donné, il sera alors jugé par défaut. La valeur des 300 vélos qu’il est soupçonné d’avoir recelés et vendus et dont les annonces sont passées sur le site est estimée à environ 100 000 €.