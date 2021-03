Ce samedi, sur une ligne de train desservant un réseau local, un accident entrainait le décès d’une petite fille de 18 mois. Un accident tragique qui a eu lieu en Indre, une région traversée par la rivière du même nom. C’est par un communiqué spécial que les autorités policières judiciaires de la région ont annoncé le tragique accident, annonçant également l’ouverture d’une enquête. En France, selon la presse hexagonale qui rapportent des statistiques européennes ; ce serait entre « 70 à 100 personnes » qui perdaient la vie chaque année dans un « accident dû à un train ».

Un accident tragique…

L’accident a eu lieu à Déols, une commune de la région, dans la matinée de ce samedi. L’enfant se serait brusquement retrouvée sur les rails alors qu’un train ‘’Intercités’’ passait par là. Selon les premiers témoignages révélés dans la presse locale, l’enfant laissé sans surveillance avait ses parents qui appartiendraient à la communauté des ‘’Gens de Voyage’’ installée loin des lignes ferroviaires. Une enquête diligentée par le bureau du procureur du tribunal de Châteauroux, est en cours et devrait rapidement situer les responsabilités.

La France dispose, selon les chiffres officiels, d’infrastructures de transport assez fournies. De « nombreux ports » et le « deuxième aéroport européen ». Mais aussi 1 100 milliers de kilomètres de routes, 8,5 milliers de kilomètres de voies navigables ; 1,8 milliers de kilomètres de lignes de métro, de Réseau express régional et tramways ; et 28 milliers de kilomètres de lignes ferroviaires.

Un vaste réseau exploité par trois type de lignes ferroviaires : les trains à grandes vitesses, TGV, pour les lignes européennes ; les TER, trains express régionaux à vocation plus locale, et les INTERCITÉS qui proposent « un itinéraire alternatif autour de la France, pour les villes ne faisant pas partie du réseau TGV ». Cependant de l’avis d’observateurs français, les trains Intercités seraient les parents pauvres du réseau SNCF, avec des véhicules souvent vétustes.