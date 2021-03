Mamadou N’Diaye, un ancien policier français, a été condamné pour avoir adhéré aux thèses djihadistes. Il a été reconnu coupable d’« escroquerie » et d’« association de malfaiteurs » à visée terroriste. En 2019, Il avait été condamné, en première instance, à six années de prison. Cependant, sa peine a été alourdie à sept ans, lors de son procès en appel le lundi 1er mars 2021.

Il avait cautionné l’attentat de Magnanville

Le mis en cause est un ancien policier précédemment affecté au commissariat du Kremlin-Bicêtre, dans le département du Val-de-Marne. Sa condamnation est due à son adhésion aux thèses djihadistes du groupe Etat islamique entre 2014 et 2016, en complicité avec son frère déjà radicalisé. Il avait également cautionné l’attentat au cours duquel, un couple de policiers est mort à Magnanville, dans le département des Yvelines. A cela s’ajoute le fait d’avoir activé un compte Twitter en faveur de Salah-Eddine Gourmat, un cadre français de Daech. La justice a par ailleurs reconnu coupable Mamadou N’Diaye de consultation des fichiers de police, en vue de regarder les personnes suspectées de terrorisme.

La Cour a ordonné qu’il soit maintenu en détention

C’était en juin 2017, qu’il avait été arrêté dans le commissariat où il travaillait. Il était en fonction à la brigade des accidents des délits routiers et était intervenu sur les lieux de l’assassinat d’Aurélie Châtelain commis par des djihadistes en 2015 à Villejuif. Au cours de sa condamnation, la Cour a ordonné qu’il soit maintenu en détention, et lui a également interdit d’exercer une fonction publique. Il n’était donc plus policier lors de son procès en première instance.