Le président de l’Assemblée Nationale de la France compte saisir très prochainement la Justice de son pays. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des informations qui ont été relayées par certains médias français. Le but de cette initiative que compte prendre Richard Ferrand est de signaler les menaces dont auraient fait l’objet certains députés français. Le caractère spécifique de cette situation est que les menaces ont visé plusieurs députés provenant de divers bords politiques.

Menace par courriel électronique

Plusieurs dizaines de députés français auraient été visés par ces menaces selon les précisions qui ont été apportées par les médias français. Les élus français auraient pour la plupart reçu ces menaces par le canal de courriel électronique. Les menaces non revendiquées et sans motifs clairs sont accompagnés de photos. Comme élus visés par ces menaces, il est le nom d’André Chassaigne (PCF), Éric Ciotti (LR) ou Alexis Corbière (LFI) et de bien d’autres. Le président de l’Assemblée Nationale de la France fera le signalement en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale.

Pas une première…

Rappelons que ce n’est pas la première fois que des députés font objet de menaces. Au temps forts du mouvement des Gilets jaunes, Gilles Le Gendre, le président du groupe la République en marche à l’Assemblée nationale avait dénoncé la série de menace dont faisaient objet les députés de la majorité. L’élu avait fait ces dénonciations par le canal d’une tribune qu’il a publiée dans le journal français Le Monde en janvier 2019.