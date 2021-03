L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blé Goudé ont été définitivement acquittés par la chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) ce mercredi 31 mars 2021. Les deux hommes, anciens pensionnaires de La Haye, sont désormais libres de tout mouvement. La chambre d’appel de la CPI a ainsi rejeté l’appel de la procureur Fatou Bensouda en confirmant la décision de la chambre de première instance.

Du côté des partisans FPI de l’ancien président ivoirien, c’est une grande victoire au bout de 10 ans que vient de remporter le fondateur du parti. Parmi les personnes les plus touchées par cet acquittement, figure bien évidemment l’ex-Première dame, Simone Gbagbo dont la réaction n’a pas tardé à venir. Dans un message sur son site, Mme Gbagbo, a manifesté sa joie indiquant que la vérité a finalement triomphé. « A chaud, la première chose, j’exprime ma joie, je suis satisfaite. La vérité a triomphé, la justice a été faite, gloire à Dieu, » déclaré le deuxième vice-président du FPI.

“Dieu bénisse les noirs”

Elle a par ailleurs, félicité son époux Gbagbo et l’ancien ministre Charles Blé Goudé qui d’après elle, ont tenu bon jusqu’au bout. « Merci et bravo au président Gbagbo lui-même. Merci et bravo au fils Blé Goudé. C’est eux qui étaient devant les combats. Devant les épreuves, ils ont tenu jusqu’aujourd’hui. Merci à eux. Félicitations à eux. Dieu bénisse les Africains, Dieu bénisse les noirs, » s’est réjoui Mme Gbagbo qui avait elle aussi passé de longues années en prison en Côte d’Ivoire.

Le retour au pays

Puisqu’il est désormais libre, Laurent Gbagbo va devoir rentrer au pays comme il le souhaitait depuis longtemps. Mais pour Mme Gbagbo, c’est aux autorités ivoiriennes qu’il revient d’affréter un avion pour aller le chercher et le ramener au pays comme ils l’avaient fait en l’amenant à la CPI. « Le Président Laurent Gbagbo est libéré, il doit rentrer chez lui. Le gouvernement doit prendre les devants, aller le chercher de la même manière qu’ils ont mis un avion pour l’amener là-bas. Ils doivent maintenant affréter un avion pour le ramener. Je compte sur eux. Je compte sur le gouvernement tout entier. »

La question que l’on est actuellement en voie de se poser est de savoir ce qu’il en sera des charges qui pèsent contre les deux hommes en Côte d’Ivoire.