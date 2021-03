Mike Freeman, le procureur qui a poussé Dereck Chauvin, le tueur présumé de George Floyd, en justice, a été forcé de déménager. En effet, celui-ci est accusé d’inaction de la part de militants Black Lives Matter. Craignant pour son intégrité, celui-ci a donc été forcé d’engager des forces de sécurité afin de surveiller son domicile.

Les manifestants BLM lui reprochent également d’avoir tenu des propos pro-forces de l’ordre peu après les faits, bien avant que des charges soient retenues contre Derek Chauvin pour la mort de George Floyd. Face à ces accusations, le comté a dépensé plus de 19.000 dollars entre mai et juin pour sa sécurité ainsi que 9.385 autres dollars pour un autre avocat général.

Le procureur en charge de l’affaire Chauvin déménage

Freeman a également été victime d’accusations et de menaces directement sur les réseaux sociaux. Son bureau lui, aurait reçu plus de 4 millions de mails ainsi que 29.000 enregistrements vocaux. Enfin, une pétition réclamant la démission de Freeman a recueilli un peu moins de 120.000 signatures.

Un déménagement coûteux et express

Résultat, ce dernier a décidé de vendre sa maison pour 600.000 dollars, bien loin des 750.000 qu’elle était supposée valoir. Ce dernier a même perdu de l’argent, puisqu’il a payé son bien 630.000 dollars. Une décote qui s’explique par l’envie et les besoins de la famille Freeman de partir le plus rapidement possible.