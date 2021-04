Le 25 mai 2020, George Floyd, un noir américain mourrait étouffé sous le genou d’un policier blanc (Derek Chauvin) à Minneapolis dans le Minnesota (USA). Depuis quelques jours se tient le procès de M Chauvin qui comparaissait libre de ses mouvements. Il a été inculpé pour meurtre et homicide volontaire. Ce qu’il nie, plaidant non coupable. Depuis le début de ce procès, plusieurs personnes ayant assisté à la scène du 25 mai 2020 ont témoigné en faveur de George Floyd.

Ce mercredi 31 mars, c’était le tour de Charles McMillian, de témoigner puisqu’il a aussi assisté à l’arrestation de l’afro-américain. Il dit avoir demandé à George Floyd de suivre les ordres des policiers. Alors que Chauvin s’était agenouillé sur le cou du noir américain et que Floyd criait à l’aide, on pouvait entendre dans une vidéo McMilliam dire à la police de « retirer son genou du cou » de Floyd. Il n’a pas été entendu puisque le policier a gardé sa posture pendant neuf minutes et vingt-neuf-secondes.

Des témoignages sur l’arrestation fatale de Floyd

Quand une ambulance est finalement arrivée et que le corps immobile de Floyd a été chargé sur une civière, McMillian dit avoir poursuivi le dialogue avec Derek Chauvin qui se dirigeait vers la voiture de police. La vidéo de la caméra corporelle de l’officier semble avoir capturé des moments inédits de la réaction de M. Chauvin. Une voix que M. McMillian a identifiée comme étant celle de l’officier peut être entendue, semblant quelque peu ébranlée et parlant du fait que M. Floyd était un «gars de taille» qui était «probablement sur quelque chose». Le témoignage de M. McMillian était le dernier d’une série de récits de témoins oculaires de l’arrestation fatale de George Floyd