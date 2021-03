Le parti démocrate est mis en gêne depuis quelques temps par l’Affaire Cuomo. Une affaire qui fait état d’allégations d’harcèlements et d’inconduites sexuels de la part du gouverneur de New-York, Andrew Cuomo, vis-à-vis de jeunes femmes faisant ou ayant fait partie de son staff administratif. Une affaire délicate toujours sous investigation, mais qui avait vu de nombreux élus démocrates appeler à la démission du gouverneur. Ce dimanche, le président Biden pour la première fois, se prononçait sur l’affaire.

Biden préfère attendre…

Le président démocrate américain révélait ce dimanche à la presse américaine, qu’il préférait réserver son sentiment et attendre que les enquêtes en cours sur les allégations d’inconduites sexuelles contre le gouverneur, livrent leurs conclusions. « Je pense que l’enquête est en cours et nous devrions voir ce qu’elle nous apporte », a déclaré Biden aux journalistes ce dimanche, alors qu’il descendait de l’hélicoptère présidentiel sur la pelouse sud de la Maison Blanche.

La déclaration de ce dimanche, était la première appréciation personnelle que faisait le nouveau locataire de la Maison-Blanche depuis le début de l’affaire. Certes, les déclarations Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche, avait laissé entrevoir que l’administration Biden rechignait à abandonner le Gouverneur, mais aucune déclaration explicite de soutien n’avait aussi été faite. Cependant la déclaration du Président Biden, qui rejoignait celle de la présidente de la Chambre des Représentants, Mme Pelosi, appelant à des investigations véritables et justes ; venait contrebalancer les appels à la démission du Gouverneur, de plus en plus nombreux de la part des élus démocrates.

Le 11 mars, l’Assemblée de l’État de New York a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête de destitution. Certains démocrates de la législature de l’État et de la délégation du Congrès de New York, ajoutant l’affaire des harcèlements à celle des décès sous-estimés dans les maisons de retraite, avaient déclaré que M. Cuomo avait perdu “la capacité de gouverner“. Une action soutenue ce Dimanche par la sénatrice Andrea Stewart-Cousins, « démocrate le plus puissant de l’État » selon la presse, et leader de la majorité au Sénat de l’État de New York.