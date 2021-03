La Côte d’Ivoire a perdu hier mercredi 10 mars un autre Premier ministre. Après le décès d’Amadou Gon Coulibaly c’est au tour d’Hamed Bakayoko de faire ses adieux à la vie. Le décès de l’homme politique a ému Guillaume Soro, le patron de Générations et Peuples Solidaires (GPS). Il a salué la mémoire de celui qui fut longtemps son proche collaborateur et son conseiller spécial. « Je partage le deuil sincère du peuple ivoirien qui garde de l’illustre disparu, qui fut longtemps mon proche collaborateur et conseiller spécial, l’image d’un homme généreux, ouvert et proche de ses concitoyens » a-t-il déclaré.

” Encore un autre bon cœur qui vient de nous quitter “

L’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’ivoire dit avoir gardé et préservé les relations de fraternité avec le disparu bien que les circonstances de la vie ont hélas conduit les deux à emprunter « des parcours politiques différents, opposés et quelque fois conflictuels ». Le chanteur congolais Innoss’B a aussi rendu hommage à l’illustre disparu. Sur sa page Facebook il a publié les photos de lui avec la famille de l’ancien ministre.

« Encore un autre bon cœur qui vient de nous quitter, un parrain pour notre culture africaine. Le VIEUX PÈRE HAMED BAKAYOKO comme on m’a appris à l’appeler dès mon premier passage à Abidjan, j’arrive même pas à imaginer la douleur que cette gentille famille que j’ai eu à rencontrer traverse en ce moment…RIP CHER PARRAIN » a écrit le prince de la pop congolaise. Un autre chanteur en l’occurrence SHADO CHRIS a remercié le disparu sur le même réseau social. “Merci pour tout Mr Hamed Bakayoko. Dieu t’accepte auprès de lui” peut-on lire sur sa page. Koffi Olomidé a également partagé une vidéo du disparu à laquelle il a ajouté le commentaire suivant: “Mr Le Ministre Hamed Bakayoko, va en paix mon frère va en paix mon ami elle est immense, cette douleur“.

Dieu ” nous parle souvent à travers des êtres chers qu’il nous arrache “

L’internaute Ghislain Duggary Assy, qui se présente comme le Directeur de Cabinet de Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux a aussi publié un post sur Facebook. Il explique que personne n’a le droit de rire de la mort de l’une des personnalités ivoiriennes. « Ce qu’on refuse de voir, c’est qu’il y a un grand malaise qui secoue notre pays à cause du sang versé qui coule sans qu’on l’estompe. La haine a envahi notre cœur malgré qu’on soit chrétien ou musulman. On espère voir l’autre mourir pour soulager notre conscience tout en ignorant les recommandations de Dieu pour lequel on se précipite dans les lieux religieux » dénonce Ghislain Duggary Assy.

Il pense cependant que Dieu est juste et bon mais sa colère est lente et sûre. « Il nous parle souvent à travers des êtres chers qu’il nous arrache pour que nous prenions conscience mais hélas, notre haine viscérale continue de nous aveugler ». « Prenons simplement conscience de ce que notre pays est en train de perdre de ses valeurs cardinales sinon le pire nous arrivera à tous » a poursuivi l’internaute.