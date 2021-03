Ramon Abbas alias Hushpuppi est en prison aux Etats-Unis depuis l’année dernière. Arrêté à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, il a été extradé aux USA en juin 2020. La justice américaine lui reproche le blanchiment de centaines de millions de dollars et des fraudes par compromission de courrier électronique professionnel (BEC). En février dernier, le ministère américain de la justice l’a accusé de connivence avec des hackers nord-coréens pour blanchir des fonds. Il aurait aussi participé à un « cyber-braquage » en février 2019 contre une institution financière étrangère, en l’occurrence la banque maltaise de La Valette. Pour assurer sa défense, le nigérian de 38 ans avait embauché deux avocats.

Gal Pissetzky de Chicago et Vicki Podberesky de Californie. Mais ces deux robes noires ont finalement lâché Hushpuppi. M. Pissetzky, un des meilleurs avocats de Chicago, s’est retiré en raison du transfert de M. Abass à Los Angeles et de l’incapacité de l’avocat à exercer en dehors de Chicago. Mme Podberesky, a déclaré que M. Abass avait soudainement cessé de communiquer avec lui.

Avocat pénaliste de premier plan

Après qu’un juge ait accepté leur retrait le 22 février , une demande visant à autoriser Me Louis Shapiro à exercer comme nouvel avocat de l’influenceur a été approuvée trois jours plus tard. C’est donc l’avocat pénaliste de premier plan Louis Shapiro qui assurera la défense Ramon Abbas lors de son procès. Me Chapiro avait commencé sa carrière auprès du procureur général de l’Etat de New York Elliot Spitzer. Il a ensuite travaillé dans plusieurs agences, dont l’Unité des détenus pour l’immigration de la Legal Aid Society (fournisseur de services juridiques aux indigents), et a été commis au bureau fédéral des défenseurs publics à Los Angeles.

M. Shapiro, spécialiste du droit pénal agréé par le barreau de l’État de Californie, est avocat du panel de première instance fédéral de la Criminal Justice Act (CJA) pour le district central de Californie. Pour rappel la CJA est le système complet de nomination et d’indemnisation des représentants légaux des accusés qui sont financièrement incapables de retenir les services d’un avocat dans les procédures pénales fédérales