Ancien secrétaire d’Etat américain sous la présidence Obama, John Kerry est depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir, l’envoyé spécial du président démocrate pour le climat. Hier mercredi 17 mars, le journal conservateur “The Tennessee Star” a publié une photo de lui, voyageant à bord d’un vol American Airlines, avec un masque accroché à l’oreille. Cette photo a rapidement provoqué le mépris des conservateurs en ligne. En effet, l’administration Biden a rendu obligatoire le port de masques pour les passagers voyageant à bord des avions de la plupart des compagnies aériennes y compris American Airlines. Cette mesure a été prise à cause de la terrible pandémie de la Covid-19.

“Sera-t-il condamné à une amende pour avoir enfreint la loi“

L’image de John Kerry, masque accroché à l’oreille n’a donc pas plu aux conservateurs. Donald Trump Jr, le fils de l’ex président américain a d’ailleurs attaqué l’ancien secrétaire d’Etat sur les réseaux sociaux. « Hypocrite libéral et fonctionnaire de l’administration Biden @John Kerry bafouant le mandat de masque fédéral de @JoeBiden…REMARQUE : son masque est enlevé, et il ne mange ni ne boit. Sera-t-il condamné à une amende pour avoir enfreint la loi et interdit de voler sur @AmericanAir comme le seraient les citoyens ordinaires ? » s’est interrogé Donald Trump Jr, dans un tweet.

En plus du fils du magnat de l’immobilier, une foule d’autres conservateurs de premier plan ont également commenté la photo, alléguant que Kerry était autorisé à jouer selon un ensemble de règles différentes de celles qui s’appliquent aux conservateurs. Richard Grenell, un ancien responsable de l’administration Trump, a indiqué que Kerry était “tellement habitué à voler en privé qu’il ignorait confortablement” les règles. Le principal concerné n’a pas tardé à réagir.

“Soyons clairs: si j’ai laissé tomber mon masque sur une oreille pendant un vol, c’était momentané“

« On a l’impression qu’il y a un « malarkey » de la Saint Patrick sur Twitter…Soyons clairs: si j’ai laissé tomber mon masque sur une oreille pendant un vol, c’était momentané. Je porte mon masque parce qu’il sauve des vies et arrête la propagation. C’est ce que la science nous dit de faire » a écrit l’envoyé spécial de Joe Biden pour le climat sur son compte twitter.

Le passager qui a pris la photo a contesté le récit de Kerry, disant à Fox News que le masque a été enlevé pendant “cinq minutes”. Il se demande donc si “être dans un avion sans masque pendant cinq minutes est excusable”. De son côté, American Airlines a déclaré à Newsweek que l’équipage n’avait pas vu M Kerry sans masque et n’a pas non plus été alerté par d’autres clients.