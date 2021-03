En Italie un garçon de 18 ans avait en mai dernier tué son père de plusieurs coups de couteaux. Un acte qui selon le garçon avait été posé dans l’optique de défendre leur mère, régulièrement victime de la violence paternelle. Alex et son frère Loris, 21 ans, avaient confié avoir essayé pendant des mois de protéger leur mère. Ils s’étaient refusés à toutes sorties entre copains affectionnées par les garçons de leur âge, uniquement pour éviter de laisser leur mère seule avec leur père, Giuseppe Pompa, 52 ans, « violent, souvent ivre » et « très jaloux ». Récemment les autorités judiciaires italiennes, inculpaient le jeune d’homicide volontaire ; et s’il était reconnu coupable, il pouvait passer les deux prochaines décennies derrière les barreaux.

Une famille brisée

Giuseppe Pompa, selon les autorités policières, avait été poignardé 24 fois. À leur arrivée au domicile des Pompa, appelés d’ailleurs par Alex, ils avaient trouvé sur le sol plusieurs couteaux avec des lames brisées. Guiseppe selon ses collègues de chez Dana di Rivoli, une entreprise spécialisée dans les composants automobiles, serait un « ouvrier sans histoire ».

Lui et sa famille était arrivé dans la ville de Colonna, il y a trois ans et sa femme travaillait dans un supermarché. Une famille tout ce qu’il y avait de plus normale, enfin jusqu’à ce que le père ivre, rentre la maison se défouler sur son épouse. Les autorités plus tard ont confirmé le statut de femme battue de Mme Pompa. Alex a d’abord été assigné à résidence, mais les juges ont déterminé plus tard qu’être gardé dans la maison où le meurtre avait eu lieu serait trop traumatisant pour lui, et il a été autorisé à purger son assignation à résidence chez un ami.

Là-bas il a pu passer ses examens de dernière année de l’école hôtelière Arturo Prever, où il étudie pour devenir réceptionniste. Une carrière d’hôtelier qui pouvait s’arrêter là net, si les juges allant de l’avant dans la procédure d’inculpation, le reconnaissait coupable de meurtre volontaire avec la circonstance aggravante d’avoir agi contre un membre de la famille. La peine pour ce type de délit est de 20 ans de prison.