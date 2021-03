Sous la présidence Trump, les Etats-Unis ont livré une guerre commerciale à la Chine. Plusieurs entreprises de l’empire du milieu comme Huawei et Tik Tok ont également eu des démêlés judiciaires aux Etats-Unis. A l’approche des élections présidentielles américaines de novembre 2020, le milliardaire républicain a même déclaré que la Chine était la principale menace étrangère à l’intégrité du scrutin. Un point de vue défendu par les membres de son administration notamment William Barr, alors procureur général et Robert O’Brien, désormais ex conseiller à la Maison blanche.

Des responsables liés à la Russie ont cherché à nuire à la campagne de Biden

En septembre 2020, la chaîne de télévision CNN avait demandé à William Barr, quel était le pays qui s’était le plus affirmé dans sa politique d’ingérence dans les élections qui approchaient à l’époque. L’ex procureur général, a répondu sans ambages : « Je crois que c’est la Chine ». Ces déclarations de M Barr ont été battues en brèche par un rapport du renseignement américain publié mardi. Ce document traite de l’ingérence étrangère dans les élections de 2020 aux Etats-Unis.

Contrairement aux déclarations de Trump et de ses lieutenants, le rapport indique que la Chine n’a pas manigancer pour changer le résultat de l’élection. Elle a envisagé de le faire mais ne l’a pas fait. A contrario, le rapport fait un compte rendu détaillé de la façon dont des responsables liés à la Russie ont cherché à nuire à la campagne de Biden en fournissant des documents aux responsables américains dans le dessein d’impliquer les Biden “dans des activités prétendument corrompues liées à l’Ukraine. “

Le gouvernement russe s’est mêlé aux élections de 2020

“La manœuvre découverte par l’IC (communauté du renseignement) tournait autour d’un récit – que les acteurs russes ont commencé à diffuser dès 2014 – alléguant des liens de corruption entre le président Biden, sa famille et d’autres responsables américains et l’Ukraine”, indique le rapport. Ces mêmes allégations liées à la Russie impliquant les Biden et l’Ukraine ont été reprises dans une enquête des Républicains du Sénat menée par le président de la commission de la Sécurité intérieure de l’institution Ron Johnson.

Celui-ci a cité dans le cadre de son enquête, un responsable ukrainien, Andrii Telizhenko, qui, selon le département du Trésor, était lié à Andriy Derkach, l’un des principaux responsables que la communauté du renseignement accuse de prendre part à l’entreprise d’ingérence Russe dans les élections américaines. En somme selon le rapport rendu public ce mardi par la directrice du renseignement national Avril Haines, le gouvernement russe s’est mêlé aux élections de 2020 en menant une campagne de dénigrement contre Joe Biden et en soutenant Donald Trump.