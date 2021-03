Ankara n’aura pas tardé à réagir suite aux dernières accusations portées par le président français. Par le canal d’un communiqué, la diplomatie turque a dénoncé les dernières déclarations d’Emmanuel Macron qui alertait sur une ingérence turque lors des prochaines élections.

Déclarations “inadmissibles”

«Nous trouvons que ces déclarations contraires à l’esprit d’amitié et d’alliance sont inadmissibles […] La Turquie n’a d’autre préoccupation, en ce qui concerne la politique intérieure de la France, que la prospérité et le bonheur des près de 800 000 Turcs qui vivent dans ce pays», a fait savoir le communiqué du ministère turc des affaires étrangères. «Dans un contexte où nous nous efforçons de mettre fin aux tensions pour retrouver une relation pacifiée et amicale, nous estimons que les déclarations de M. Macron sont regrettables et incohérentes», a déploré la diplomatie turque à travers le document.

Relations conflictuelles entre les deux pays

Rappelons qu’entre les deux pays, les relations se sont caractérisées depuis quelques mois par une série d’invectives et de mésententes sur certains sujets. Lors de l’interview, le président français déclarait en effet : «Evidemment. Il y aura des tentatives d’ingérence pour la prochaine élection. C’est écrit, et les menaces ne sont pas voilées». Notons que de pareilles accusations avaient été formulées contre la Turquie par l’Allemagne.