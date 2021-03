En octobre dernier, l’hebdomadaire satirique Charlie hebdo avait publié une caricature du président turc Recep Tayyip Erdogan. Sur l’image, on voit le président assis en sous-vêtement tenant une bière en main. Il soulève la robe d’une femme, une servante en s’écriant : « Ouuuh ! Le prophète ! ». L’image dans le temps avait mis le président turc en colère au point où il s’en était violemment pris au journal.

Quelques mois après la publication, Ankara a décidé, comme annoncé, de traduire les journalistes auteurs de la caricature devant ses juridictions. D’après l’agence de presse étatique turque Anadolu, les quatre journalistes derrière la caricature à savoir la caricaturiste Alice Petit et trois responsables de l’hebdomadaire, Gérard Biard, Julien Sérignac et Laurent Sourisseau sont inculpés. Le procureur turc estime dans son acte d’accusation que la caricature « n’entre d’aucune manière dans le cadre de la liberté d’expression ou de la presse », en la qualifiant de « vulgaire, obscène et déshonorant ».

Macron a besoin de se faire soigner

Après la publication de ce dessin de presse, M. Erdogan, avait affirmé ne l’avoir pas regardé et traitant ses auteurs de ‘’vauriens’’ « Je n’ai pas regardé cette caricature (…). Il est inutile de dire quoi que ce soit au sujet de ces vauriens, » avait-il déclaré le 28 octobre lors d’un discours à Ankara. « Ma colère n’est pas due à l’attaque ignoble contre ma personne, mais aux insultes contre le prophète » Mahomet, a-t-il ajouté.

Bien avant la publication de l’image, la tension diplomatique entre Paris et Ankara et très tendue. Erdogan avait alors demandé à son homologue français lors d’un discours télévisé d’« allez d’abord faire des examens de santé mentale, » affirmant que « Macron a besoin de se faire soigner ».

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



Retrouvez :



👉 Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy

👉 Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

👉 Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin



➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020