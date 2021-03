En 2016, le président russe Vladimir Poutine, a été mêlé à la campagne présidentielle de Trump contre Hillary Clinton, selon les rapports des services secrets. Cependant Trump pendant des années a refusé de critiquer le président russe à propos de l’affaire. Récemment encore de nouvelles révélations supposeraient une autre implication de la Russie dans la dernière course de Trump contre Biden. Pour Joe Biden, de telles accusations correspondraient bien à la personnalité de Poutine , qu’il avait qualifié de « tueur ». Et ce Jeudi, visiblement peu contrarié des propos du président américain lui faisait une proposition peu ordinaire.

Poutine propose des échanges publics

Récemment, le président Biden avait exprimé tout « le bien » qu’il pensait de Poutine. Biden, après des sanctions sur de hauts fonctionnaires russes, dont de proches collaborateurs à Poutine pour l’affaire Navalny, avait laissé entendre que le locataire du Kremlin n’était qu’un « tueur » sans « états d’âme ». Une référence directe à l’empoisonnement et l’emprisonnement d’Alexeï Navalny, un des leaders de l’opposition en Russie. Moscou avait aussitôt rappelé son ambassadeur à Washington.

Mais ce Jeudi, le président russe répondant à Biden que seul un « tueur » pouvait en reconnaitre un autre, lui proposait de nouveaux échanges, mais cette fois rediffusés en direct ! Un format inhabituel que Vladimir Poutine proposait d’organiser au plus vite: « Je veux me reposer dans la taïga ce week-end, donc ça pourrait être vendredi ou lundi » avait en substance expliqué le président russe. Car avait-il ajouté ; tellement de sujets dépendaient de leur courtoise relation, les conflits régionaux et la lutte contre le coronavirus…comme que les deux pays se devaient de « maintenir » leurs « relations afin d’éviter ce genre d’altercation collatérale ».

Fin de non-recevoir par Washington

La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki au cours d’un point de presse ce Vendredi avait clairement laissé entendre que le président américain ne se sentait nullement interpellé par l’invitation du président russe. Selon Jen Psaki, les deux dirigeants avaient déjà l’occasion de discuter, et que de toutes façons, le vendredi proposé par Poutine ne pouvait tenir puisque, le président Biden serait « en Georgie » et « très occupé ».

Au sujet du rappel de l’ambassadeur russe, Psaki a dit que l’ambassadeur américain à Moscou, John Sullivan restait « engagé, tout comme notre équipe sur le terrain, avec le peuple russe ». « Nous continuons de croire que la diplomatie est la première étape et devrait toujours être la première étape, et devrait être notre objectif alors que nous poursuivons toutes nos relations, même avec nos adversaires » avait-elle ajouté en substance.