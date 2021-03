Il a 84 ans, lui 90. Tous deux sont des leaders religieux très respectés dans le monde. Le pape François et le grand Ayatollah Ali Sistani ont eu un entretien de 50 minutes à huis clos ce samedi 06 mars dans la ville Sainte de Najaf en Irak. Ali Sistani est le leader spirituel de l’écrasante majorité des chiites d’Irak et du monde. C’est une personne très effacée. Il n’est jamais apparu en public. Contrairement à l’Ayatollah Khamenei son grand rival, il est pour le retrait des religieux de la vie politique.

L’homme est à la tête d’une école théologique consacrée à cette vision. Selon les explications du cardinal Miguel Angel Ayuso qui dirige le conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux, “l’école théologique de Najaf est plus laïque que celle de Qom (en Iran), davantage religieuse“. Le pape François quant à lui prône le dialogue interreligieux. Sa visite vise à tendre la main à l’Islam chiite et plaider la cause des chrétiens du pays.

Faire que “les citoyens chrétiens vivent comme tous les Irakiens en paix et en sécurité“

En effet, les chrétiens d’Irak (moins d’1 %) de la population) se plaignent souvent de discrimination. Dans un communiqué qu’il a fait publier après sa toute première rencontre avec le Pape François, l’Ayatollah Ali Sistani a rassuré le pape. Il lui a fait part de « l’attention qu’il porte au fait que les citoyens chrétiens vivent comme tous les Irakiens en paix et en sécurité, forts de tous leurs droits constitutionnels »,.

La visite du pape argentin n’a pas laissé de marbre Mohammed Ali Bahr al-Oukloum. « Nous sommes fiers de ce que représente cette visite (…) elle va donner une autre dimension à la ville sainte » a déclaré le dignitaire chiite . Rappelons que le souverain pontife avait déjà tendu la main à l’islam sunnite. Il a signé il y a deux ans un « document sur la fraternité humaine » avec le grand iman d’Al-Azhar en Egypte.