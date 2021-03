Des élections législatives auront lieu en Israël le 23 mars 2021 pour élire les 120 membres de la 24e Knesset. Une campagne importante puisqu’elle décidera de l’avenir de l’état. Une campagne importante aussi pour le Premier Ministre Benyamin Netanyahou ; car une campagne de tous les dangers. L’avènement de nouveaux partis, la fusion ou la désintégration de certains autres, laissent augurer de grands bouleversements. En attendant, le premier ministre critiqué pour sa gestion de la pandémie devait faire avec une offensive d’artistes inconnus qui avaient ce mercredi, place Habima à Tel Aviv, exposé une statue de lui, nu.

Une critique de la rue ?

Ce Mercredi, les habitants de la capitale, ont pu, du moins pour ceux qui étaient passés place Habima admirer posé sur un socle en bois, une statue du Premier ministre nu accroupi comme dans un coin. Une statue qui a, plus tard, été retirée par les autorités, mais de nombreuses photos avaient été prises et diffusées sur les réseaux sociaux. Les autorités n’ont pu mettre la main sur l’auteur ou les auteurs de la statue, mais selon la presse locale, l’on pouvait y voir une forme de protestation contre Netanyahou, à seulement une semaine des élections nationales.

C’est que le premier ministre a été fortement critiqué par ses concitoyens sur sa gestion de la pandémie. Pourtant, Israël en un peu plus d’un mois, a inoculé un tiers de sa population de 9 millions d’habitants, et plus de 80% de ceux de 60 ans et plus. Mais selon des observateurs Alors qu’Israël affiche le taux de vaccination le plus élevé au monde, il lutte également contre le troisième pire taux d’infection au monde. Malgré la campagne de vaccination, 1 433 personnes étaient décédées du virus en janvier soit un tiers des 5 000 décès enregistré par le pays au total.

Une statue de Netanyahu accroupi et nu sur une place de Tel Aviv https://t.co/MsPvxgtOAS pic.twitter.com/T2b9fJwLOt — FR_חדשות (@Israel_NewsFR) March 17, 2021