Quelques mois après le décès de Sean Connery, le premier James Bond, c’est un autre acteur de la saga qui a poussé son dernier souffle. Yaphet Kotto puisque c’est de lui qu’il s’agit est passé de vie à trépas à l’âge de 81 ans. Né à New York d’une mère infirmière dans l’armée US et d’un père qui venait du Cameroun, Yaphet Kotto avait été L’acteur avait été salué pour son rôle de dictateur Dr Kananga dans la saga James Bond en 1973.

Hier lundi sur les réseaux sociaux, Sinahon Thessa la femme de l’acteur Yaphet Kotto qui a joué dans “Vivre et laisser mourir” le rôle de Dr Kananga commentait la triste nouvelle par ces mots : « tu as joué le méchant dans certains de tes films mais tu es un vrai héros pour moi et pour beaucoup d’autres aussi ». Celle qui vivait aux côtés de l’acteur a reconnu que l’illustre disparu était “légende” avait dans son message assuré.

Père de 6enfants après 3 mariages, Yaphet Kotto avait donné comme nom à sa biographie The Royalty et disait être lié à la reine d’Angleterre Elisabeth II. Par ailleurs, l’acteur avait confié avoir regretté sa décision de décliner un rôle en 1987 dans le film Star Trek : la nouvelle génération