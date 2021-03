Aux USA, alors que les autorités fédérales continuent à préconiser une extrême prudence dans la levée des mesures de confinement, de nombreux états étaient eux très avancés dans la réouverture des économies locales. Mais les réouvertures étaient disparates et variaient souvent au sein d’un même état selon les villes comtés districts ou même les villes. Le fait est, qu’en cette fin de mois de Mars, ce serait selon les chiffres officiels près de 310 millions d’américains qui restaient toujours sous des mesures restrictives . Ce lundi, l’ancienne First Lady, Michelle Obama confiait au cours d’une entrevue avoir hâte de pouvoir reprendre avec une vie sociale.

Michelle veut « retourner dans le monde »

Il y a peu, l’un des plus grands états du pays, le Texas, sur décret de son Gouverneur Greg Abott, levait « à 100% » les mesures de restrictions promulguées par le pouvoir fédéral et rouvrait l’économie locale. Une réouverture suivie par d’autres états, mais critiquée par des officiels à Washington qui eux préconisent avec des responsables de santé, une plus grande prudence. L’administration Biden est à pied d’œuvre pour permettre à un maximum d’américains d’obtenir un vaccin. Mais en attendant, la hâte de pouvoir reprendre une vie normale, sans restrictions aucunes, se fait de plus en plus grande pour une grande partie du pays. Un ressenti qui a d’ailleurs fuité dans les propos de Michelle Obama ce lundi.

« Je suis fatiguée de mon mari », a déclaré Michelle en plaisantant lors d’une interview lundi sur “The Kelly Clarkson Show” une émission-débat télévisée américaine animée par la chanteuse américaine Kelly Clarkson. En d’autres termes, l’auteure à succès de ‘’Devenir”’ voulait dire qu’elle commençait déjà à s’ennuyer de n’avoir pour seule compagnie « sociale » que l’ancien président américain. « Il est vraiment fascinant, il l’est vraiment. Mais j’ai juste besoin d’une autre énergie », a expliqué Mme Obama.

Pour Michelle la première chose qu’elle ferait une fois que la levée des restrictions serait totale et entérinée par les autorités fédérales ; ce serait de reprendre la vie mondaine. « Je veux aller à un concert. Je veux aller à Broadway, Je veux voir une pièce de théâtre. Je veux être avec des gens. Je veux m’asseoir dans une salle de cinéma » s’est exclamée celle qui il y a peu, a fait son entrée au Women’s Hall of Fame.