Dans une interview avec Mathias Döpfner, PDG d’Axel Springer, et publiée samedi par Business Insider, le milliardaire américain Jeff Bezos a raconté un peu son parcours d’entrepreneur et surtout les choses qui l’ont motivé. Pour le patron d’Amazon et de Blue Origin, lorsqu’on est vieux, ce ne sont pas les choses qu’on a faites et dans lesquelles on a échoué, qui tourmentent. Mais plutôt celles qu’on n’a pas eu le courage d’essayer.

« Quand vous pensez aux choses que vous regretterez quand vous aurez 80 ans, ce sont presque toujours des choses que vous n’avez pas faites. Ce sont des actes d’omission. Très rarement, allez-vous regretter quelque chose que vous avez fait qui a échoué et n’a pas fonctionné ou quoi que ce soit, » a déclaré Bezos. Pour lui, cela ne concerne pas que les affaires, mais toute la vie de l’homme.

Lui-même, une preuve vivante

« Je ne parle pas seulement des affaires, […] C’est comme, j’aime cette personne et je ne lui ai jamais dit, et vous savez, 50 ans plus tard, vous vous dites : ‘’Pourquoi ne lui ai-je pas dit ? Pourquoi ne suis-je pas allé après ? ‘’ » a indiqué le chef d’entreprise. « C’est donc le genre de regret de la vie dont il est très difficile d’être heureux quand on se raconte dans un moment privé cette histoire de sa vie, » a-t-il ajouté.

Pour son histoire, Jeff Bezos a été lui-même l’incarnation de cette volonté d’agir pour n’avoir pas à regretter plus tard. Pour cela, il avait quitté une carrière de banque d’investissement à Wall Street afin de commencer à vendre des livres en ligne avec un petit site Web appelé Amazon. Bien qu’à l’époque, Bezos et son épouse MacKenzie prenaient un grand risque, avec lequel tout le monde n’était pas d’accord, l’entrepreneur de 54 ans, qui vaut actuellement 130,5 milliards de dollars selon Forbes, ne regrette pas d’avoir pris cette décision.