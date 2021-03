Le gouvernement chinois a appelé le président des Etats-Unis, Joe Biden, à mettre fin aux sanctions, qui empêchent les discussions entre les deux pays. Selon les informations du média britannique Reuters, La déclaration a été faite par le conseiller d’Etat chinois Wang Yi, au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu ce weekend.

« Des accusations sans fondement »

« On espère que les États-Unis et la Chine se rencontreront à mi-chemin et lèveront dès que possible les diverses restrictions déraisonnables imposées à la coopération sino-américaine à ce jour, et ne créeront pas artificiellement de nouveaux obstacles » a-t-il fait savoir. Le haut diplomate du gouvernement chinois n’a pas manqué de rejeter les hostilités avec les Etats-Unis concernant Taïwan ainsi que d’autres questions relatives aux violations des droits de l’homme. Pour lui, ces dernières sont des « accusations et dénigrements sans fondement ».

L’un des plus grands défis des Etats-Unis

Wang Yi a continué en soulignant que les relations diplomatiques entre les deux nations doivent s’améliorer afin que le monde connaisse une stabilité. « Les États-Unis devraient s’en rendre compte le plus tôt possible, sinon le monde continuera à connaître de l’instabilité » a-t-il déclaré. Notons qu’au cours de la semaine écoulée, Joe Biden a évoqué les relations diplomatiques avec la Chine comme l’un des plus grands défis des Etats-Unis, en ce qui concerne la politique étrangère du pays dans les années à venir.