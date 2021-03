C’est un secret de polichinelle. Joe Biden est le deuxième président catholique des Etats-Unis après John F. Kennedy. Les positions du démocrate en faveur du mariage homosexuel et de l’avortement ne manquent pas de froisser certains de ses coreligionnaires. Le weekend dernier, William Kosco, un prêtre de l’église catholique a indiqué que les idées du chef de la Maison Blanche n’étaient pas les bienvenues dans une église. La vidéo de son sermon est devenue virale

«… Joe Biden. C’est un catholique. C’est un membre de la famille. Si, pour une raison quelconque, il était à Buckeye, un dimanche, Joe Biden est le bienvenu ici pour assister à la messe. Mais ses idées ne sont pas les bienvenues » l’entend-t-on dire . Ce qu’il défend est “diamétralement opposé à tous les principes moraux de base qui sont proclamés par l’Eglise catholique romaine”, a poursuivi l’homme de Dieu qui officie dans une paroisse de la ville de Buckeye dans le comté de Maricopa en Arizona.

” Il a besoin de se repentir publiquement et nous devons prier pour sa conversion “

L’homme de Dieu va ensuite fait savoir qu’il ne donnera pas la communion au numéro 1 américain s’il venait à la messe dans sa paroisse. « Si vous me posez une question complémentaire comme : lui donneriez-vous la communion ? Non. Sur mon cadavre. Pas avant qu’il ne se repentît. C’est une personnalité publique. Il a besoin de se repentir publiquement et nous devons prier pour sa conversion » a déclaré le prêtre. La vidéo montrant l’homme de Dieu tenir de tels propos a fait le tour de la toile.