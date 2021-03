La Chine regorge du plus grand nombre de milliardaires dans le monde. C’est du moins ce qu’il convient de retenir du classement annuel du cabinet Hurun rendu public ce mardi 2 mars. Selon les chiffres publiés par le document, le nombre de milliardaires dans le monde aurait atteint 3.228.A elle seule, la puissance asiatique compte 1.058 super-riches et est à la tête de classement devant les Etats-Unis.

414 milliardaires supplémentaires…

En général, le classement a tenu à faire remarquer qu’il y a eu plus de super-riches enregistrés au cours de cette année. Si le rapport général cette année a enregistré 414 milliardaires de plus que l’année dernière, la Chine a à elle seule eu 253 milliardaires de plus que l’année précédente. La Chine est suivie dans le classement par les Etats-Unis qui détient 696 milliardaires.

Une augmentation de la richesse totale

Les premières fortunes du monde sont tout de même originaires des Etats-Unis. Il s’agit du patron de Tesla, SpaceX avec ses 197 milliards de dollars et de Jeff Bezos avec 189 milliards de dollars. Notons que la pandémie relative au nouveau coronavirus n’aura visiblement pas empêché l’augmentation de la richesse totale de 3,5 milliers de milliards de dollars. Elle a atteint 14,7 milliards de milliards au 15 janvier 2021.